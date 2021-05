Intérprete de Tarzan morre em acidente aéreo nos EUA

O ator Joe Lara, que ficou conhecido por interpretar o personagem Tarzan em uma série de televisão, morreu neste domingo (30) após a queda de um avião em um lago no Tennessee, nos Estados Unidos. Além do artista, outras seis pessoas que estavam com ele na aeronave, entre elas, a esposa do artista, Gwen Lara, de 66 anos, faleceram.

Nascido em San Diego, na Califórnia, Joe Lara tinha 58 anos e interpretou Tarzan no filme “Tarzan in Manhattan”, de 1989, e na série “Tarzan: The Epic Adventures”, exibida entre 1996 e 1997. O ator também participou de outros cinco filmes de ação: “American Cyborg: Steel Warrior” (1993), “Steel Frontier” (1995), “Warhead” (1996), “Armstrong”(1998) e “Doomsdayer” (2000).

Em 2002, o ator resolveu dar uma parada na atuação e optou em se dedicar a um projeto como cantor de música country. Sete anos depois, Joe lançou um álbum de música country chamado “Joe Lara: The Cry of Freedom”. O artista e e a esposa Gwen estavam casados desde 2018. A esposa do artista ganhou notoriedade por ter criado um programa de emagrecimento baseado na fé.

Segundo o site TMZ, o avião de pequeno porte saiu do aeroporto de Smyrna, nos arredores de Nashville, no sábado, tendo como destino Palm Beach, na Flórida. Mas, pouco após a decolagem, o avião caiu no Lago Percy Priest. Em entrevista dada à revista Varietym o capitão Joshua Sanders reconheceu que ao chegar no local a equipe de resgate já não tinha mais esperanças de encontrar gente com vida após o acidente.

“Nossos esforços passaram de um esforço de resgate para um esforço de recuperação. Não estamos mais procurando vítimas vivas neste momento”, disse Sanders. As autoridades locais instauraram uma investigação para apurar o que causou o acidente.