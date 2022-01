Internações por Covid aumentam 5 vezes no Rio

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o número de internações dos hospitais públicos quintuplicou em menos de uma semana. O número de internados com a doença em leitos de UTI e enfermaria ficou entre 23 e 24 casos nos primeiros cinco dias do ano. Contudo, ontem, segunda-feira (10/1), o número subiu para 129 pacientes.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tomou a terceira dose da vacina contra a Covid na segunda-feira (10/11) e voltou a dizer que pretende seguir as orientações de seu comitê científico, ao ser questionado sobre a manutenção do desfile de carnaval.