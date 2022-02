Internações por Covid-19 em Niterói caem 52%

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) divulgou, na manhã dessa terça-feira (15) o levantamento da ocupação de leitos de quartos e UTIs nos hospitais particulares de Niterói e São Gonçalo. Na primeira cidade a diminuição nas internações nos quartos chegou aos 52% enquanto nas UTIs de São Gonçalo não foram registradas mudanças, com 12 pacientes desde a semana passada.

Em Niterói a queda foi de 52,6%, enquanto no dia 07/02 tinham 57 pacientes internados em quartos, dia 14/07, uma semana depois, são 27 pacientes. Na UTI a queda também foi acentuada, em 51,25%, no comparativo das duas datas, enquanto tinham 80 internados nas UTIs na semana passada, essa semana tem 39. No tratamento intensivo também não existe mais criança internada. Na semana passada tinham duas, de até 11 anos, mas no dia 14 não teve mais nenhuma.



Em São Gonçalo, no dia 7, tinham apenas 5 pacientes internados em quartos e uma semana depois esse número caiu 40%, e apenas 3 continuam. Nas UTIs a situação permaneceu a mesma, com 12 internados