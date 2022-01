Internações por Covid-19 em Niterói aumentam 320% em sete dias

Os casos de internação, em quartos e UTIs, da rede hospitalar particular da cidade de Niterói aumentaram 320%. O levantamento da ocupação foi divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) na manhã dessa terça-feira (18) e o comparativo é do último dia 10, quando tinham 15 pacientes em quartos com Covid-19, com a segunda-feira (17) que foram registrados 63.

A ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) exclusivas para tratar pessoas com a Covid-19 também teve alta de 205,8% no comparativo com os mesmos dias: aumentou de 17 para 52 internações.

Em São Gonçalo também teve alta de 1600% nos leitos de enfermaria e quartos, quando no dia 10 tinha 1 paciente internado e dia 17 foram registradas 17 internações. E na UTI o aumento foi de 400%, de 2 para 10 pessoas.

