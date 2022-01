Internações por Covid-19 continuam aumentando em Niterói

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) divulgou os números dos casos de internação, em quartos e unidades de terapia intensiva (UTIs) exclusivas para tratar pessoas com a Covid-19, em Niterói e São Gonçalo. O levantamento é da rede hospitalar particular dos municípios e mostra que em Niterói a alta dos hospitalizados em enfermarias aumentou 46% e em UTIs 125%.



Nos hospitais privados de Niterói o número de pacientes internados com Covid-19 no dia 24 era 92 nas enfermarias e quartos. No dia 17 esse número era 63 uma alta de 46% nessa semana. Já nos leitos de UTI são 117 pacientes contra 52 na semana passada, um aumento de 125%.



Em São Gonçalo a alta também foi grande. Na segunda-feira (24) tinham 20 pacientes internados nas enfermarias e quartos, e no dia 17 tinham 17, aumento de 17,6%. Na UTI a alta foi de 180%, na semana passada eram 10 pacientes e na segunda tinham 28 internados

SEMANA PASSADA

No comparativo do dia 10 com o dia 18, em Niterói, a ocupação de UTI teve alta de 205,8%. Em São Gonçalo também teve alta de 1600% nos leitos de enfermaria e quartos, quando no dia 10 tinha 1 paciente internado e dia 17 foram registradas 17 internações. E na UTI o aumento foi de 400%, de 2 para 10 pessoas.