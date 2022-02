Internações por Covid-19 caem 35,9% em Niterói

Os casos de internação, em quartos e UTIs, da rede hospitalar particular da cidade de Niterói e São Gonçalo caíram expressivamente. Na primeira cidade a queda no comparativo do dia 31 de janeiro e dia 07 de fevereiro foi de 35,9% para internados em quartos e 17,5% em UTIs. O levantamento da ocupação foi divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) na manhã dessa terça-feira (8).

Na cidade de Niterói, no dia 31 tinham 89 pessoas internadas em quartos ou enfermarias contra 57 no dia 7. Na primeira data tinham 5 crianças internadas em quartos e uma semana depois não têm mais nenhuma. Mas nas UTIs tinham 5 e na semana passada tinha 2, queda de 60%.

Nas UTIs, comparando as mesmas datas, tinham 97 pacientes e caiu para 80 adultos. E as crianças internadas eram 3 e agora têm 2.

Em São Gonçalo os números despencaram nas mesmas datas em 78,2%, de 23 para 5 nos quartos. E em UTIs as internações caíram 47,8%, tinham 23 no dia 31 e 12 no dia 7.

Raquel Morais