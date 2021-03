Internação de idosos por Covid-19 cai após início da vacinação

De acordo com dados do Sivep-Gripe, sistema do Ministério da Saúde que traz os dados sobre internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), as internações de idosos com mais de 90 anos com Covid-19 caiu em 20% após a campanha de vacinação, iniciada há cerca de um mês. Na população mais jovem o índice de internação subiu 10%. Essa realidade reforça que apenas a vacinação em massa pode acabar as mortes da pandemia.

A imunização no Brasil foi iniciada em janeiro tendo como público-alvo os profissionais de saúde, indígenas e idosos em instituições de longa permanência. Em fevereiro se iniciou a vacinação da população em idade decrescente, começando com idosos com mais de 100 anos. Hoje, na maioria das cidades, a vacinação se encontra na faixa etária entre 70 e 80 anos.

Tentando acelerar o ritmo da vacinação no estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro anunciou ontem (13) que vai comprar 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A compra tem objetivo de oferecer uma ajuda ao Plano Nacional de Imunização. O valor das doses deve custar cerca de R$ 300 milhões aos cofres públicos.

Na última quinta-feira (11), a Prefeitura de Maricá já havia anunciado um acordo com a Rússia para a aquisição de 400 mil doses da vacina Sputnik V. Como a vacina será produzida na Rússia e enviada ao Brasil pronta para a utilização, o prazo para a chegada das primeiras doses ainda depende da logística exigida na operação para ser definido.

O marco legal que permitiu essas compras é o projeto de lei 534/2021, aprovado no Congresso e sancionado na última quarta-feira (10) pelo presidente da República. A lei permite a compra por estados, municípios e pelo setor privado de vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária no Brasil. A participação de Maricá na compra foi viabilizada um dia após a sanção depois que o município se incorporou à articulação feita por governadores do Consórcio Nordeste.