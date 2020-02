Interior tem oportunidades em processos seletivos

Além da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) que abriu processo seletivo para Búzios, Piraí e Três Rios, os interessados em buscar uma estabilidade na Região dos Lagos ainda podem contar com mais dois concursos que vão ocorrer nas cidades de Iguaba Grande e Cabo Frio.

De acordo com as informações da Saúde do Estado são 16 vagas para o Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade. As inscrições, no valor de R$ 380, podem ser feitas pelo site do Cepuerj (www.cepuerj.uerj.br) até 1º de março.

Já em Iguaba Grande, a Prefeitura está com inscrições abertas até o dia 6 de março para diversos cargos. São oferecidas 304 oportunidades imediatas. Deste total, 291 são para a ampla concorrência e 17 para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ganhos entre R$1.195,92 e R$4.777,67.



Atenção: Será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em turnos diferentes. Para se inscrever é preciso pagar uma taxa de R$ 42,50 (fundamental), R$ 65 (médio e médio técnico) ou R$ 75 (superior). As inscrições podem ser feitas em https://www.institutoibdo.com.br/informacoes/42/.



As provas do nível fundamental contarão com 40 questões, enquanto as demais terão 50 itens. As disciplinas irão variar de acordo com o cargo, podendo ser: Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais; Legislação; Noções de Informática; e Conhecimentos Específicos.



Para ser aprovado será preciso obter 50% ou mais dos pontos do exame. Os habilitados e convocados para o exame de títulos deverão entregar os documentos no período de 8 a 10 de junho. Já o TAF será realizado somente pelos concorrentes aprovados na primeira etapa, em até três vezes o número de vagas. O exame está marcado para o dia 14 de junho.

No município de Cabo Frio, o município vai abrir um novo edital de concurso público para este ano para o preenchimento de 1.063 vagas. O edital, previsto para ser publicado até dezembro, sofreu atrasos devido aos trâmites internos prévios à abertura do concurso. No início do ano, a banca organizadora do certame foi definida: O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) terá a responsabilidade do certame.

De acordo com informações da Prefeitura, nada menos que 11 empresas enviaram propostas. No entanto, a banca foi escolhida por unanimidade, através de dispensa de licitação. Segundo o município, com o contrato assinado, o certame está previsto para ser publicado até abril.

“Este concurso é muito aguardado por todos, tanto por nós da Administração quanto pela população. A equipe da Prefeitura tem trabalhado constantemente para a realização do certame e, agora, com a definição da empresa, o processo correrá com mais celeridade”, afirmou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

Inicialmente, estavam previstas nada menos que 1.114 vagas, conforme o Projeto Básico do concurso. No entanto, após revisões da comissão organizadora e da Administração Municipal, a oferta final prevista é de 1.063 vagas, conforme nota divulgada pela prefeitura.

Na previsão inicial, de 1.114 vagas, as chances estavam distribuídas para cargos de ensino fundamental (143), médio (216), técnico (39) e superior (714). Os cargos são: Agente de Postura (CR), Auxiliar de Necropsia (02), Cadastrador Técnico (01), Coveiro (02), Cozinheiro (82), Guarda Marítimo e Ambiental (50), Guarda Municipal (06) e Operador de Máquina II (CR), com requisito de nível fundamental.

Agente Administrativo (20 vagas), Auxiliar de Classe (69), Auxiliar em Saúde Bucal (02), Cuidador (05), Desenhista (CR), Fiscal de Obras (CR), Fiscal de Postura (CR), Fiscal de Transportes (02), Fiscal Fazendário (05), Fiscal Fundiário (CR), Fiscal Sanitário (04), Fiscal (24), Inspetor de Alunos (54), Inspetor Escolar (23) e Secretário Escolar (08), com exigência de nível médio;

Técnico de Enfermagem (28 vagas), Técnico de Necropsia (01), Técnico de Laboratório (02), Técnico de Radiologia – 30 horas (CR), Técnico Massagista (08), Gestor Ambiental (CR), com requisito de ensino médio/técnico;

Arquiteto (01), Assistente Jurídico – 20 horas (05), Assistente Social – 20 horas (06), Biólogo – 20 horas (02), Docente I (CR), Docente II (330), Economista (02), Enfermeiro (34), Engenheiro Ambiental (01), Engenheiro Civil (CR), Engenheiro – 20 horas (CR), Farmacêutico – 20 horas (CR), Fisioterapeuta – 20 horas (03), Fonoaudiólogo (07), Médico de Ambulatório (106), Médico Módulo de Família (CR), Médico Socorrista (148), Nutricionista (01), Odontólogo (07), Orientador Educacional (31), Procurador Jurídico (05), Psicólogo (02), Supervisor Escolar (22) e Turismólogo (01), com requisito de nível superior.

Os inscritos no concurso serão avaliados por provas de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Cada bloco de provas será avaliada em uma escala de 0 a 10 pontos. Para ser classificado, o candidato deverá, cumulativamente, acertar, no mínimo, 50% das questões de conhecimentos gerais; acertar, no mínimo, 50% das questões de conhecimentos específicos.

De acordo com o projeto básico do concurso, as avaliações de conhecimentos gerais terão peso 1, enquanto o bloco específico terá peso 2.