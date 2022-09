Interdição na Ary Parreiras, hoje, não provoca transtornos

Conforme anunciado pela Prefeitura de Niterói, devido a uma obra emergencial no canal da avenida Ary Parreiras, o trânsito sofreria interdições parciais a partir desta quinta-feira (29) até sábado 01 de outubro, das 7h às 19h. Em visita ao local, no final desta manhã, A TRIBUNA não identificou transtornos.

Apesar da chuva, a avenida está interditada no trecho da praia de Icaraí e a Rua Ator Paulo Gustavo, no sentido Túnel Raul Veiga. Os veículos terão que usar a via paralela que é a rua Joaquim Távora.

De acordo com a programação da obra, para esta fase estão previstas perfurações das estacas adjacentes ao canal da Avenida Ary Parreiras. Assim, nesta primeira semana o lado par da pista, sentido túnel, permanece interditado e na semana seguinte o lado ímpar, sentido Praia de Icaraí.

Ainda segundo a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), foram executadas, até o momento, todas as demolições e limpeza necessárias do canal.

Atenção para os motoristas, pois a partir de segunda-feira (3), o mesmo trecho ficará fechado nas 24 horas do dia para os veículos até o dia 11 de outubro. A interdição ocorrerá para que seja iniciada uma nova etapa da obra.