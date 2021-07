Intenso tiroteio apavora população do Centro e da Zona Norte de Niterói

Um intenso tiroteio está deixando em pânico os moradores das comunidades do Boa Vista, no Centro, e do Juca Branco, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. De acordo com apuração do Jornal A TRIBUNA há relatos de muitos tiros.

Uma moradora do Bairro de Fátima que preferiu não se identificar disse que está com muito medo. O comandante do Batalhão de Niterói (12º BPM), coronel Sylvio Guerra, confirmou que os policiais militares estão na região.

Além dessas comunidades também há relatos de tiroteio no Fonseca, Pé Pequeno e São Lourenço.