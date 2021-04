Integrante do ‘Bonde do Fuzil’ é preso em Niterói

Apontado como integrante do “Bonde do Fuzil”, um homem, acusado de tráfico de drogas, foi preso por policiais militares neste domingo (18), na Travessa Dr. Beltrão, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. A quadrilha, da qual ele faria parte, ficou conhecida, no ano de 2018, por promover assaltos a bares e restaurantes na região de Icaraí.

Na ocorrência deste domingo, policiais militares do 12º BPM (Niterói) afirmam que uma equipe que fazia patrulhamento pela localidade desconfiou de um casso, modelo Fiat Pálio, cor cinza. Segundo os agentes, o ocupante estava em atitude suspeita. O automóvel foi abordado e, com o motorista, encontrada uma mochila com drogas.

Já no porta-malas, havia um aparelho de rádio comunicador, de acordo com o batalhão. Cabe ressaltar que a documentação do veículo estava regular. O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói) onde os militares afirmam que policiais civis reconheceram o acusado como “Breninho”, integrante do Bonde do Fuzil.

O suspeito acabou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi registrada na própria distrital. “Breninho” foi conduzido à carceragem e, na sequência, encaminhado ao sistema prisional. Ainda de acordo com a polícia, ele possui várias anotações criminais pelo crime de roubo.