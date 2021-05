Integracionalidade: Um caminho de Oportunidades

O Município de Niterói tem atualmente 96.000 (noventa e seis mil) idosos, o que equivale a 18,8% (dezoito, oito por cento) do total da população. Só o bairro de Icaraí tem mais de 30.000 (trinta mil) idosos, o que compreendem a cerca de 30% (trinta por cento) de seus moradores.

A experiência adquirida como Gestor, a frente da Secretaria do Idoso, entre 2017-2020, foi fundamental para conhecer de perto as necessidades e carências dos Idosos, observando as dificuldades enfrentadas e seus desejos. Essas ações, nos permitiram avançar em políticas públicas colocando Niterói como a 1ª cidade em qualidade de vida para o Idoso no Estado do Rio de Janeiro e a 6ª do Brasil.

Fizemos levantamentos estatísticos e ações que permitiu a integração do Idoso e servem de indicadores e parâmetros consistentes para aferição dos impactos resultantes no projeto, além de informações e dados de outras Secretarias da Administração Pública, como o Programa Médico de Família da Secretaria de Saúde, o cadastro do Bolsa Família pela Secretaria de Assistência Social, entre outros programas desenvolvidos pela Prefeitura de Niterói.



A população idosa em todo o mundo só cresce. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050, o que representará um quinto da população mundial. No Brasil, em 2030, segundo dados do Ministério da Saúde, 32,5 milhões dos 226 milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais.

Ser um País envelhecido requer mudanças e cuidados em todas as esferas. O governo, por exemplo, precisa pensar em políticas públicas específicas que atendam a essa parcela da população. Nas empresas privadas, a situação não é muito diferente.

De acordo com a Bloomberg, 70% da receita disponível está concentrada nas mãos de grupos acima dos 50 anos nos Estados Unidos. Até o fim dessa década, a previsão é de que isso concentre um astronômico mercado de 15 trilhões de dólares.



Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em junho de 2011, classificou Niterói como “a cidade com população mais rica do Brasil”, por possuir 30,7% dela inserida na classe A. Considerando as classes A e B, Niterói também aparece em primeiro lugar, com 42,9% de sua população inserida nessas classes. Está entre as cidades mais alfabetizadas do Brasil, além de apresentar a menor incidência de pobreza, a população com maior renda mensal per capita e o maior índice de longevidade municipal do Estado do Rio de Janeiro.



Um caminho inevitável é criar um nicho de mercado para Profissionais Universitários em suas áreas de atuação com objetivo de resgatar e fortalecer a dignidade dos Idosos, enfatizando os seus direitos, cuidados especiais, bem como, os deveres que devem ser observados conforme preceitua o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, a serem compreendidos e aceitos em suas limitações sob a realidade das mais diversas. As atividades de lazer e recreativas são os melhores caminhos para enfrentar problemas como isolamento, falta de atividades físicas, mentais e sociais. É necessária uma atenção prioritária por parte do governo e da sociedade, para reintegrá-los a convivência, prevenindo doenças e trabalhando o psicológico destes idosos.

Beto Saad é ex-secretário do Idoso, Fazenda, subsecretário de Educação e Cultura e vereador. É formado Direito e Administração e possui especialização em Gestão Pública