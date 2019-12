Integração nas barcas começará na segunda, no sentido Praça XV-Arariboia

Começou a valer nesta sexta-feira (27) o desconto de R$ 4 na integração entre ônibus municipal e catamarã de Charitas. Após pagar a tarifa modal de R$ 4,05 no ônibus, o usuário agora paga R$ 13,60 ao passar pela catraca da estação Charitas. O desconto, subsidiado pela Prefeitura de Niterói, é resultado de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Na segunda-feira (30), o benefício começa a valer também nas barcas, para quem segue da Praça XV, no Centro do Rio, para a Estação Arariboia, em Niterói. O passageiro que embarcar na Praça XV e fizer o transbordo para um ônibus municipal em Niterói, pagará apenas R$ 0,05 em vez dos R$ 4,05 da tarifa básica.

Para o desconto entrar em vigor no sentido Arariboia-Praça XV, ainda é necessário concluir o trabalho de homologação das catracas da Estação Arariboia, o que já está sendo realizado pela empresa responsável pelo sistema e que deve estar concluído nos próximos dias.

“Esta é uma das medidas previstas no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Niterói, apresentado há um mês, e busca estimular a utilização do transporte público coletivo em Niterói. A integração tarifária também impacta positivamente a população de cerca de 20 mil pessoas que necessita se deslocar diariamente entre os modos de transporte municipal e intermunicipal, num momento em que o peso do transporte no orçamento familiar ultrapassa o da alimentação pela primeira vez na história do país”, reforça o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier. “É importante lembrarmos que o desconto no sistema aquaviário é não somente uma conquista histórica da Região Oceânica que utiliza o catamarã de Charitas, mas uma conquista de toda a população, em especial os trabalhadores de classe média e de menor renda”.

O benefício vale apenas para quem paga as passagens com cartão. Atualmente, os passageiros que pegam o ônibus municipal e a barca na Praça Arariboia e não têm direito ao desconto no Bilhete Único, pagam R$ 10,35. Com o novo subsídio da Prefeitura totalmente implantado, o valor da viagem terá desconto de R$ 4,00, e custará R$ 6,35.

Quem já usufrui do desconto do Bilhete Único intermunicipal na integração de ônibus municipal e barcas na Praça Arariboia e, hoje, paga R$ 8,55 na viagem, terá o custo reduzido para R$ 6,35 por sentido nas viagens quando a benefício entrar em vigor.