Instituto Vital Brazil faz reflorestamento na fazenda de Cachoeiras de Macacu

Entre os vários projetos do Instituto Vital Brazil o centro de pesquisa também atua no ecossistema. Está sendo feito o reflorestamento da Fazenda Vital Brazil, localizada em Cachoeiras de Macacu, e, poucos meses depois, os primeiros resultados são visíveis e animadores. Essa é a mesma fazenda que estão os cavalos que estão sendo parte da pesquisa do soro anticovid-19 que teve início em maio de 2020.

O objetivo é restaurar as regiões de beira rio, fundamentais para a recuperação do solo e dos recursos hídricos, e interligar as extensões florestais vizinhas, melhorando o habitat dos animais que vivem ali.

Segundo nota do IVB Mais de 100 espécies nativas da Mata Atlântica tiveram cerca de 2.500 mil mudas plantadas na Fazenda, incluindo pau-brasil, jatobá e cambucá. A iniciativa está expandindo áreas de florestas para além dos limites da reserva, levando para as imediações a restauração ecológica.

“A Fazenda é o nosso xodó! Com a parceria, sem qualquer custo para o Vital Brazil, espaços não utilizados para a criação de cavalo e nem plantação de capim, que não são usados para a nossa atividade-fim, estão sendo reflorestados, formando um grande cinturão verde. O resultado prático vai ser visto daqui a cinco anos, quando a mata já estiver em um tamanho bacana e pudermos desfrutar desse ambiente maravilhoso”, contou Luís Eduardo Cunha, pesquisador e médico veterinário do Instituto.