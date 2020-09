Instituto de Segurança Pública aponta redução do roubo de veículos em Maricá

A 6ª CIA. (Maricá) do 12º Batalhão da Polícia Militar comemora a redução de 75% no número de roubo de veículo em agosto em Maricá. O Instituto de Segurança Pública (ISP) registra apenas quatro casos do tipo naquela área de atuação policial, contra 16 ocorrências de mesma natureza no mesmo mês do ano passado.

“Tal número, em um município desse tamanho e com uma população crescente e a economia avançando, é um verdadeiro marco, superado somente pelos números de novembro de 2009, ou seja, onze anos atrás, quando houve três casos na cidade, em condições socioeconômicas totalmente diferentes”, diz o comandante do batalhão, coronel Sylvio Guerra. “Esses números são a demonstração de força e sinergia entre o poder estadual, através do 12º BPM e da 82ª Delegacia de Polícia Civil, e o poder municipal, através da Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal.

O Comando do 12° BPM convoca a população a colaborar na manutenção ou redução dos baixos índices de criminalidade, enviando à PM denúncias sobre armas, drogas e esconderijos de marginais ou qualquer outro tipo de ilícito através dos telefones do Disque-Denúncia (2253-1177 e 97252-0213) e da sede da 6ª CIA (2637-1285 e 97423-0286), com anonimato garantido.