Instituto Cultural Povo do Livro será lançado em Maricá

O Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá será lançado neste domingo (22), a partir das 15h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Mumbuca. Criado para congregar escritores do município, o instituto vai reunir uma gama de projetos que serão implantados ao longo do ano, entre eles a criação de premiações literárias, interação com escolas, saraus e participações em eventos na cidade.

A ação tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Educação e de Cultura. “É com imensa honra e gratidão que enquanto gestora da Secretaria de Educação desta cidade me reporto ao grupo de escritores que integram o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá para enaltecer a relevância do lançamento oficial deste Instituto cuja finalidade é o enriquecendo da cultura literária do município e para além dele”, destacou a secretária de Educação, Adriana Costa.

O Povo do Livro nasceu, em 2013, na mente e no coração do escritor Manoel Lago e foi lançado oficialmente em 2016. Em 2019, foi produzida e lançada a “Antologia Crônicas & Poesias de Maricá”. Em 2022, parte do grupo original, em homenagem à memória desse grande escritor e com o intuito de lutar por mais visibilidade e espaço para a produção literária da cidade criou, oficialmente, o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá. O Instituto conta com 17 escritores, moradores da cidade ou que sejam ligados a ela em relação a sua trajetória literária.

Para o presidente do Instituto Cultural Povo do Livro, Nilton Oliveira, Maricá é berço turístico de belezas inigualáveis, temas de canções, versos e prosas, além de ser o porto seguro de muitos fazedores de cultura.

“Fazer parte da realização do sonho de um dos maiores fazedores de cultura de Maricá nos enche de orgulho e felicidade. Esperamos poder fazer a diferença no meio cultural de nossa amada cidade”, afirmou.