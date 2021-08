Instituto CCR e CCR Barcas abrem 200 vagas em cursos de empreendedores nas periferias

O Instituto CCR e a CCR Barcas, em parceria com a Empreende Aí, abrem 200 vagas para os projetos Despertando o Empreendedor e Despertando o Empreendedor na Tecnologia. O objetivo é atrair pessoas que desejam abrir o próprio negócio em territórios populares, comunidades, favelas e periferias. Das 200 vagas oferecidas, 100 são para a extensão do projeto Despertando o Empreendedor, que já qualificou 240 pessoas em SP e RJ, no 1º semestre, e as outras 100 são para o Despertando o Empreendedor na Tecnologia, que visa a formar pessoas que desejam abrir o próprio negócio em territórios populares, favelas e periferias, mas em tipos de trabalho que promovam impacto social e inclusão tecnológica às comunidades atendidas.

A curadoria de temas e organização institucional tem pegada online, fortemente “mão na massa” e linguagem descomplicada, feita para acolher as pessoas de modo contextualizado – sem jargões de mercado ou termos que inibam a criatividade natural dos candidatos.

“Queremos formar novos empreendedores sociais para o Brasil. Pessoas criativas, qualificadas e empoderadas, que farão a diferença na economia local, ajudando quem mais precisa. Para nós, este é o sentido real do conceito de responsabilidade social”, afirma Tonico Pereira, diretor de Comunicação e SustentabilidadedoGrupo CCR.

O Despertando o Empreendedor e o Despertando o Empreendedor na Tecnologia estão abertos para pessoas com mais 18 anos. Fora isso, não impõe nenhum critério específico, além da vontade de empreender e que os participantes residam prioritariamente em territórios populares. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página https://empreendeai.com.br/institutoccr-ii/ .