Instituições de fotografia pública e particular reservam mais de um século da história de Niterói

Por Marcos Vinicius Cabral

Se a primeira fotografia tirada na história foi em um clique dado pelo francês Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) e o primeiro registro fotográfico niteroiense coube a um outro francês chamado Jean-Victor Frond (1821-1881) no álbum Brasil Pitoresco, de 1858, a Cidade Sorriso ‘bate no peito’ orgulhosa e ostenta no município dois espaços que guardam um pouco da história nesses quase 450 anos de fundação: uma é a Divisão de Documentação e Pesquisa (DDP), que pertence à Fundação de Artes de Niterói (FAN), órgão vinculado à Secretaria Municipal das Culturas e a outra é a Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF).

Ciente da importância histórica, a DDP está localizada em uma área de 6.150 m² no Solar do Jambeiro, em São Domingos, onde funciona como um centro cultural, abrigando exposições de artes plásticas, seminários, cursos sobre preservação e restauração de bens culturais. À frente do setor desde 1996, Maurício Vasquez, de 62 anos, cuida do valioso acervo fotográfico como se fosse um filho.

“Fui convidado para cuidar do acervo por indicação de meu irmão, Pedro Karp Vasquez, em 1993. Três anos depois, fui designado para a Coordenação de Documentação e Pesquisa, hoje DDP, e aqui permaneço como chefe da divisão. O setor, além do cuidado que tem com o acervo fotográfico, cuida também da guarda de documentação referente à Fundação de Arte de Niterói e da realização de pesquisas sobre a história da cidade”, revelou Maurício.

Sobre a importância da DDP para Niterói, Maurício faz questão de afirmar que “a importância é justamente esta, a de manter em condições de consulta, por qualquer interessado, um acervo fotográfico que cobre um período de mais de um século de imagens de nossa cidade. O acervo é composto pelo Fundo Manoel Fonseca, que engloba toda a produção fotográfica de Manoel Coutinho da Paixão Fonseca, o Fonsequinha, e por algumas outras coleções, dentre as quais destacam-se a Coleção Mônaco, de estereoscopias de 1908 e a Coleção Manuel Bastos, de fotografias aéreas da década de 1950, além da produção de imagens referentes aos eventos da Fundação e da Secretaria Municipal das Culturas”, afirmou Vasquez para em seguida completar “que temos também, fotografias de Décio Brian e Almiro Baraúna, entre outros. São mais de 26. mil itens”, destacou revelando que todo acervo é divulgado por meio de canais na página Imagens Contam Histórias de Niterói, no Facebook, na página ddpniteroi, no Instagram e no canal da Divisão de Documentação e Pesquisa FAN DDP, no YouTube.

Segundo Maurício Vasquez, a DDP não realiza restauração, dada a complexidade da operação, mas realiza com excelência a conservação e preservação das fotografias e dos negativos, seguindo as práticas aceitas por outros grandes acervos, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Centro de Conservação e Preservação da Fotografia (CCPF), da Funarte e o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq).

“A conservação e preservação envolvem a limpeza cuidadosa do negativo ou da fotografia, sua digitalização e seu acondicionamento em envelopes e caixas feitos com material próprio para isso. E este processo é todo realizado na própria DDP. Quando o material demanda cuidados além de nossa capacidade, recorremos a outras instituições, como o CCPF da Funarte”, contou.

Já a Sociedade Fluminense de Fotografia, criada e fundada por Jayme Moreira de Luna (1914-1999) durante a Segunda Guerra Mundial no porão da residência habitável de sua solarenga em estilo Art Nouveau (arquitetura internacional de artes decorativas aplicada à indústria) na Avenida Sete, em Santa Rosa, no ano de 1944, nasceu com o objetivo de trocar informações, conhecimentos, fotos, equipamentos e produtos fotográficos, já que a fotografia era química, como garante Antonio Machado, presidente da instituição desde 1995.

“O fotoclubismo, que foi a primeira grande mídia que se em conhecimento, estimulava o intercâmbio internacional, ou seja, era comum o envio e recebimento de fotografias entre países. Daqui na Sociedade Fluminense de Fotografia saiam de 15 pacotes de fotografia de diversos fotógrafos diferentes. A SFF chegou a se corresponder com mais de 90 países nesse período. Foi um tempo muito rico em termos de registro fotográfico não apenas em Niterói, mas no país como um todo”, destacou Toninho, como é conhecido e lamentou que a fotografia digital tenha sepultado de certa forma o trabalho de grandes nomes do fotojornalismo e fotógrafos amadores que, em seu entendimento, nos dias atuais as imagens captadas perderam a alma.

Desde de 1982 na instituição, quando foi convidado por Walter Fialho Bittencourt a fazer parte da diretoria, Toninho sabe da relevância do espaço que abriga galeria, biblioteca, estúdio, laboratório, salas de aula e convivência e um estacionamento.

“A SFF não tem uma projeção apenas em Niterói, pois é uma instituição fundada em 1944, na efervescência do fotoclubismo mundial. Isso deve-se a Jaime Moreira de Luna, o fundador. Mas vale frisar que esse visionário teve respaldo de 38 profissionais e amadores da fotografia, inclusive sendo um deles o saudoso Luis Antônio Pimentel”, revelou lembrando que conheceu a Sociedade Fluminense de Fotografia quando recebeu o convite de Nair Villar Nunes para visitar o espaço em 1968 e acabou se apaixonando pelo lugar.

Mas se a Sociedade Fluminense de Fotografia tem a importância na cidade de Niterói, Dr. Luna é o responsável pelo sucesso da instituição que completou 78 anos no último dia 12 de outubro.

“O importante disso tudo é dizer que a Sociedade Fluminense de Fotografia não é uma casa adaptada como outras tantas e sim foi construída em um terreno que costumo chamar de ‘terra nua’. O que quero dizer com isso, é que o espaço se tornou historicamente, por ser a primeira galeria de fotografia no Brasil. O Jayme Moreira de Luna era um visionário”, revelou.

A TRIBUNA procurou o jornalista, pesquisador e criador do Departamento de Fotografia, Vídeo & Novas Tecnologias do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e ex-diretor do Solar do Jambeiro, Pedro Karp Vasquez para falar da importância do acervo mantido pelo Divisão de Documentação e Pesquisa e Sociedade Fluminense de Fotografia na cidade de Niterói.

“Em termos institucionais, devem ser ressaltadas duas instituições, uma pública e outra particular. A pública é a Divisão de Documentação de Pesquisa da Fundação de Artes de Niterói, criada no início da década de 1990 e sediada no Solar do Jambeiro, integrante da Secretaria Municipal das Culturas. A particular é a Sociedade Fluminense de Fotografia, que tem sua conhecida sede própria, dotada de uma bela galeria, à Rua Doutor Celestino. É interessante notar que, agindo de forma independente, as ações de ambas as instituições se combinam para oferecer um registro precioso da história visual de Niterói. A DDP já produziu excelentes exposições e audiovisuais sobre a Niterói do passado com imagens do seu rico acervo, que reúne entre outras toda a obra de Manoel Fonseca e a Coleção Mônaco. Isso, graças ao louvável empenho de Maurício Vasquez e Lúcia Barbosa. A Sociedade Fluminense de Fotografia é um dos mais tradicionais fotoclubes brasileiros, com 75 anos de existência, sendo sem dúvida alguma o mais ativo do país na atualidade, graças ao seu carismático presidente, Antonio Machado. Tem entre suas funções o ensino da fotografia (desde a tradicional, de suporte de película, até a imagem digital), com o mérito suplementar de se propor a preservar a memória da cidade e disponibilizar seu acervo para a pesquisa. Combinados, os acervos fotográficos da DDP e da SFF cobrem mais de um século da história niteroiense, desde o período do entreguerras até os dias de hoje. Uma preciosidade, um caleidoscópio de imagens que nos permite vislumbrar o passado, repensar o presente e antecipar o futuro que desejamos para Niterói”, destacou.

Quem quiser doar algum material fotográfico para o DDP (já que, executando Fundo Manoel Fonseca e a produção própria de imagens de eventos, o acervo foi construído com doações), basta agendar uma visita e enviar um e-mail para documentacaoepesquisa@gmail.com. A divisão fica na Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá, e no local, vai ser preenchido um termo e assinado pelas partes para que as imagens passem a integrar uma coleção específica, que normalmente recebe o nome do autor ou do doador, e passam a integrar o acervo.