INSS inicia pagamento nesta segunda

O pagamento de fevereiro para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a partir desta segunda (21), para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. Os valores serão liberados, segundo o calendário, seguindo o penúltimo número do benefício. Ou seja, quem tem o número 1, recebeu nesta segunda-feira (21), quem possui o número 2 receberá a partir de terça-feira, e assim suscetivamente.

Por causa do fechamento das agências bancárias durante o carnaval, o pagamento acontece até o dia 25 para quem tem 5 como penúltimo número. Depois do feriado, a liberação do benefício será retomada a partir do dia 3 de março para quem tem o número 6. O calendário se encerra no dia 9 de março, com o pagamento de quem possui 0 como número do benefício. Vale ressaltar que o recebimento do auxílio acontece somente nos dias úteis.

No entanto, para quem recebe acima de um salário mínimo do INSS, o benefício será pago a partir do dia 3 de março, para os beneficiários com números de 1 a 6, e vai até o dia 9 para o beneficiário que contém do 5 até 0, como penúltimos números. O prazo para saque dos benefícios vai até o final do mês seguinte.

De acordo com o INSS, 36 milhões de pessoas vão receber desde aposentadorias, pensões e auxílios, que variam de um salário mínimo, no valor de R$ 1.212,00, até R$ 7.087,22 em 2022, o teto do INSS.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou que seguirá a resolução do Banco Central e vai manter o calendário de feriados bancários nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, segunda e terça-feira de carnaval. Nesses dias, não haverá atendimento ao público nas agências. Além disso, a partir da quarta de cinzas, dia 2 de março, o início do expediente será a partir das 12 horas, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências bancárias. No local onde o fechamento acontece às 15 horas, o expediente será antecipado, dessa forma garantindo o mínimo de 3 horas de funcionamento.