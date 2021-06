INSS começa a pagar segunda parcela do 13º salário nesta quinta-feira; veja calendário

O INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º salário dos beneficiários a partir desta quinta-feira (24). Assim como na primeira rodada, os valores serão depositados de acordo com o número final do benefício. Este é o segundo ano que o governo adianta o benefício por conta da Covid-19.

O objetivo do governo federal com a antecipação do abono é aquecer a economia durante o agravamento da pandemia. A expectativa do Ministério da Economia é injetar R$ 52,7 bilhões com o abono antecipado.

É importante lembrar que quem ganha benefícios assistenciais, como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não tem direito ao 13º salário.

Na segunda parcela do 13º salário há o desconto do Imposto de Renda, por isso, ela pode ser menor do que o valor da primeira. Essa tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos paga IR caso receba acima de R$ 1.903,98. Para aposentados a partir de 65 anos, há isenção extra do IR e o imposto só é cobrado se o benefício superar R$ 3.807,96.

Calendário de pagamento 13º salário

Pelas determinações do INSS, os pagamentos começam por quem recebe um salário mínimo (R$ 1.100) e tem final de benefício 1. Para esse público, a parcela será de R$ 550. Para aposentadorias acima do mínimo, o calendário começará em 1 de julho.

Confira as datas de pagamento:

Benefícios de até um salário mínimo

Nº final do benefício Data de pagamento da 2ª parcela 1 24 de junho 2 25 de junho 3 28 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 1º de julho 7 2 de julho 8 5 de julho 9 6 de julho 0 7 de julho

Benefícios acima de um salário mínimo