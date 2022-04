INSS antecipa pagamento do 13° salário.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar nesta segunda-feira (25), a antecipação do décimo terceiro salário dos seus aposentados e pensionistas. Mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela até o dia 6 de maio. A ordem de pagamento será conforme o Número de Inscrição Social (NIS).

Os beneficiados que recebem até um salário-mínimo, receberão a primeira parcela do 13° entre os dias 25 de abril e 6 de maio, já para quem recebe renda mensal superior ao salário mínimo, o valor será creditado entre os dias 2 e 6 de maio.

O valor da primeira parcela será equivalente a metade do valor do benefício mensal, com exceção para quem começou a receber o benefício a partir de janeiro deste ano, que receberá proporcionalmente. A consulta pode ser feita através dos canais da autarquia, o aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado na loja de aplicativos do celular ou pelo site gov.br/meuinss

Além dos canais online, o segurado também poderá consultar o benefício pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Vale lembrar que será necessário o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do segurado, além da confirmação de dados, por motivo de segurança.

De acordo com o Ministério do Trabalho, quem recebe benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio doença), terá o valor menor que o salário, sendo calculado de forma proporcional, e será leavado em conta o período de duração do benefício. Já quem recebe benefícios assistenciais, como auxílio Brasil, por lei, não terá direito ao décimo terceiro salário.

A antecipação do décimo terceiro foi assinada em março deste ano, por meio de um decreto. Este é o terceiro ano consecutivo que o governo fará o pagamento antes das datas tradicionais, fixadas anteriormente nos meses de agosto e dezembro. Nos dois anos anteriores, o pagamento antecipado se deu por conta da pandemia de covid-19.

O Ministério do Trabalho informou que o pagamento do décimo terceiro antecipará a injeção de R$ 56,7 bilhões na economia. Desse total, R$ 28,35 bilhões correspondem à primeira parcela. O pagamento da segunda parcela também já tem data, e deverá creditada aos beneficiados entre 1º e 7 de junho.

Confira abaixo a tabela de pagamento do benefício:

Beneficiados que recebem até um salário mínimo.

Primeira parcela:

Final NIS 1: 25/abr

Final NIS 2: 26/abr

Final NIS 3: 27/abr

Final NIS 4: 28/abr

Final NIS 5: 29/abr

Final NIS 6: 2/mai

Final NIS 7: 3/mai

Final NIS 8: 4/mai

Final NIS 9: 5/mai

Final NIS 0: 6/mai

Segunda parcela:

Final NIS 1: 25/mai

Final NIS 2: 26/mai

Final NIS 3: 27/mai

Final NIS 4: 30/mai

Final NIS 5: 31/mai

Final NIS 6: 1/jun

Final NIS 7: 2/jun

Final NIS 8: 3/jun

Final NIS 9: 6/jun

Final NIS 0: 7/jun

Calendário para beneficiários com renda acima de um salário mínimo.

Primeira parcela:

Final NIS 1 e 6: 2/mai

Final NIS 2 e 7: 3/mai

Final NIS 3 e 8: 4/mai

Final NIS 4 e 9: 5/mai

Final NIS 5 e 0: 6/mai

Segunda parcela: