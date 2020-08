INSS abre agências para receber em urnas as documentações pendentes

A partir dessa segunda-feira (17), de 07h às 13 horas ou de 08h às 14 horas, segurados do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) já podem depositar em urnas a documentação que falta para concluir análises de vários serviços. No Rio, 52 agências estarão abertas para receber documentação com exigência expressa.

As urnas estão na entrada das agências para que o interessado deposite cópias da documentação exigida. A ideia é que as pessoas possam ir às agências mais próximas de sua casa. A reabertura de todas as agências está prevista para o dia 24. Há mais de quatro meses, ou seja, desde o mês de março, o INSS passou a realizar os atendimentos a partir do aplicativo e portal Meu INSS e pela central 135, devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com o órgão, foi necessário oferecer mais uma opção para as pessoas cujos processos não avançam e que precisam do cumprimento de exigências para que a análise seja finalmente concluída. Para garantir a entrega dos documentos, o beneficiário precisa fazer uma solicitação prévia pelo telefone 135 ou Meu INSS.

É preciso que a pessoa tenha em mãos o número do protocolo do benefício em análise, nome e CPF (Cadastro de Pessoa Física) de quem vai depositar o envelope na urna. Ao formalizar o interesse na exigência expressa, o usuário será orientado a agir da seguinte forma: Preencher e assinar o formulário de “autodeclaração de autenticidade e veracidade das informações”; Colocar na urna o envelope lacrado com a cópia do seu RG e as cópias simples dos documentos apontados na exigência; O envelope tem que estar identificado pelo lado de fora com os seguintes dados: nome completo; CPF; endereço completo; telefone (mesmo que para recado); e-mail, se tiver; e número do protocolo do agendamento da exigência expressa.