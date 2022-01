Inspirada em Darcy Ribeiro Prefeitura de Maricá mostra que aprender é ser feliz

Encontro teve a presença do educador português José Pacheco, entusiasta da obra de Darcy Ribeiro

A Prefeitura de Maricá lançou na quarta-feira (26/01), o projeto Comunidades de Aprendizagem, da Secretaria Municipal de Educação, que procura melhorar o diálogo e o envolvimento de estudantes, pais e escola na escolha dos processos educativos. Os alunos passam a receber uma educação mais personalizada, de acordo com os seus interesses.

O evento é parte da programação do centenário de Darcy Ribeiro e contou com a participação do educador português José Pacheco, idealizador da icônica Escola da Ponte, em Portugal, e é um entusiasta da obra de Darcy.

O projeto nasceu em 2021, com alinhamentos junto aos gerentes de ensino da cidade, partir daí, seis escolas foram selecionadas para um projeto piloto. São elas: E.M Marcus Vinícius Caetano Santana; E.M Jacintho Luiz Caetano; E.M Professor Ataliba de Macedo Domingues; E.M Vereador João da Silva Bezerra; CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura e E.M Dilza da Silva de Sá Rego.

“Essas escolas foram escolhidas de acordo com a sua localidade, faixa etária dos alunos e pelo fato das gestoras tinham experiência com tempo integral”, explicou a secretária Adriana Luiza da Costa, destacando a inclusão de escolas da rede municipal, estadual e privada.

Na avaliação de José Pacheco, “a Prefeitura de Maricá entendeu que é possível que todos aprendam e sejam felizes e que é para isso que as escolas existem.”

O lançamento foi na Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, e contou com as secretárias de Educação das cidades de Vassouras (Magda Sayão) e Mendes (Maria Paula da Silva Vale).

Escola mais forte na comunidade

O benefício da metodologia do projeto, segundo seu conceito, é inserir a escola no cotidiano da comunidade.

“A gestão tem que ser democrática e participativa de fato, e toda a comunidade precisa contribuir. Vamos quebrar vários paradigmas da comunicação, personalizando o aprendizado. Nossos alunos vão aprender efetivamente sobre aquilo que eles têm interesse e, por isso, a formação dos professores é essencial nesse processo”, disse a secretária.

Darcy Ribeiro viveu seus últimos anos em Maricá.