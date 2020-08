Inspetor da Polícia Civil morre em grave acidente

Um inspetor da Polícia Civil do Rio, identificado como Diogo Almeida Albuquerque, de 33 anos, morreu em um grave acidente, ocorrido na tarde de terça-feira (04), no km 2, da Rodovia RJ-116, altura de Bom Jardim, na Região Serrana. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu. A viatura onde estava colidiu contra uma carreta com prancha.

Por conta do acidente o trânsito foi interrompido na via, e provocou grande congestionamento. De acordo com pedestres que registraram o local acidente e postaram nas redes sociais, a viatura, da 158ª DP, bateu na prancha da carreta, destruindo o veículo, que com o impacto parte dela ficou embaixo da carreta.

Segundo informações, o policial civil estava sozinho na viatura e era lotado na mesma DP. Não há informações se o policial estaria numa perseguição a criminosos.