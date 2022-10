Inserções em rádios: Fábio Faria diz estar arrependido por ter levantado suspeitas

Admitindo que a responsabilidade sobre falhas é do PL – não do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) -, o ministro das Comunicações, Fábio Faria , disse que tentou mediar um acordo entre o tribunal e a campanha de Jair Bolsonaro (PL)

O ministro – que um dos coordenadores da campanha – destacou que se arrependeu de ter levantado suspeitas, no caso das falhas das inserções de emissoras de rádio, depois que a polêmica passou a se ampliar, a ponto de ser usada pelos apoiadores do presidente e candidato à reeleição. Bolsonaristas chegaram a pedir o adiamento das eleições.

De acordo com Faria, um dos objetivos dele haver convocado uma entrevista coletiva, na última segunda (24), apontando um “boicote”, devia-se ao fato de, na verdade, tentar-se um acordo com o TSE, para compensar os eventuais prejuízos à propaganda de Bolsonaro. Na avaliação do ministro, as falhas eram do seu partido, que percebeu o problema tardiamente – não o tribunal.

Fábio Faria relatou o caso do servidor Alexandre Gomes Machado. Exonerado pelo TSE, ele procurou a Polícia Federal para prestar um depoimento, na madrugada da última quarta (26). O funcionário alegou aos investigadores que perdeu o cargo depois de ter informado seus superiores sobre um suposto erro na veiculação de inserções em rádios de Bolsonaro.

A corte, no entanto, disse que a demissão se deu por “indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política”. O tribunal destacou que as denúncias serão “devidamente apuradas”.