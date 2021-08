Inscrições são prorrogadas para concurso da FeSaúde

O prazo de inscrições para o concurso da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e aqueles já inscritos que optarem por mudança da vaga pretendida, foi prorrogado até as 14h do dia 13 de agosto de 2021. De acordo com o novo calendário, as provas serão realizadas a partir de outubro deste ano. A alteração do calendário ocorreu devido a um incidente na fornecedora de internet para a Universidade Federal Fluminense (UFF), que impossibilitou o acesso ao endereço eletrônico do certame até a última terça-feira (3).

O concurso passou por ajustes com a inclusão de 90 novas vagas em cinco novos empregos públicos, entre eles, auxiliar de saúde bucal na equipe de Consultório na Rua, cuidador em saúde mental, oficineiro em saúde mental, agente redutor de danos e acompanhante territorial em saúde mental para o quadro da rede de atenção psicossocial.

Os inscritos, cujo pagamento foi confirmado mas que desejarem concorrer às vagas de cotas e/ou mudar de cargo, devem realizar novo cadastro e pagamento. A isenção da taxa será mantida aos concorrentes que já tinham obtido o benefício na primeira inscrição e que, agora, optarem por mudar de vaga.

O calendário com todo o cronograma do concurso está disponível na página da Coseac: http://www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020/