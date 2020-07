Inscrições para processo seletivo de médico seguem abertas em Rio Bonito

Seguem abertas as inscrições, até o dia 26 de julho, para o processo seletivo simplificado para médicos trabalharem em unidades de saúde de Rio Bonito, como o Centro de Triagem Covid-19, SAMU, ESF e UPA. As vagas são voltadas para a contratação e formação de cadastro de reserva, a fim de atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

O processo seletivo será realizado através de análise curricular de títulos e experiências profissionais, comprovada através da avaliação de curriculum vitae e de requisitos dispostos no edital, que está disponível na aba “Atos Oficiais” do site.

A inscrição é online. Os candidatos devem preencher o formulário no link (https://url.gratis/xYXsU) e enviar pelo e-mail @gmail.com os documentos anexados seguindo os seguintes critérios: ser enviado para o email citado após o preenchimento do formulário de inscrição; os documentos devem estar em único arquivo; o arquivo deve ser no formato PDF; deve ser intitulado com o nome do candidato; os documentos devem estar legíveis.