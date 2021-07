Inscrições para o ProUni terminam nesta sexta-feira

As inscrições para concorrer às bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2021 terminam às 23h59 desta sexta-feira (16). As inscrições são gratuitas e para se candidatar a uma vaga basta acessar o site oficial do programa. Devido ao grande número de acessos simultâneos, o portal pode apresentar certa instabilidade.

Antes de se candidatar, o estudante poderá conferir quais bolsas e cursos estão disponíveis no botão “Pesquisar Bolsas”. Além disso, é possível escolher até duas opções de curso, turno e instituição.

Para realizar a inscrição, basta entrar no site, clicar no botão “Fazer Inscrição” e seguir os passos da plataforma. O cadastro agora ocorre com a conta Gov.br, que pode ser criada no ato da inscrição.

Quem pode participar?

Vale lembrar que o candidato precisa se encaixar em alguns dos critérios para participar do programa:

Ter cursado o ensino médio completo na rede pública;Ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;Ter alguma deficiência;Ser professor da rede pública de ensino, na educação básica;

Já em relação aos critérios para ganhar uma bolsa integral, a renda familiar mensal per capita do candidato deve ser de até 1,5 salário mínimo. Para ter acesso à bolsa parcial, a renda familiar per capita deve ser de 1,5 a 3 salários mínimos.

Resultados

O resultado da primeira chamada está marcado para o dia 20 de julho. Os candidatos que não foram convocados deverão identificar se ainda têm interesse em continuar no processo seletivo entre os dias 17 e 18 de agosto.

Para checar os resultados de sua inscrição no Prouni, entre no portal do programa e clique na opção “Ver Inscrição”. O botão também permite alterar os dados de cadastros já realizados.