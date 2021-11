Inscrições para concurso natalino são prorrogadas

Quem ainda quiser participar do 5º Concurso de Decoração Natalina terá oportunidade de se inscrever até o dia 10 de dezembro. Para que mais moradores possam concorrer, a prefeitura estendeu o cadastro. A cidade já está iluminada e para participar as pessoas devem enfeitar as fachadas dos prédios, casas e estabelecimentos comerciais. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita através do site www.visit.niteroi.br.

No ato de inscrição o participante deverá anexar à ficha e enviar o mínimo de 03 (três) e o máximo de 10 (dez) fotos do imóvel coloridas e atualizadas em alta resolução.

Uma comissão julgadora fará as visitas em todas fachadas decoradas. Os vencedores receberão troféus e certificados. Os quesitos a serem julgados são: análise do espírito natalino; criatividade e originalidade; impacto visual; e iluminação da decoração do imóvel.

Cada morador será responsável por adquirir os enfeites e fazer a decoração. O regulamento prevê que é proibida a solicitação ao poder público para utilização de energia elétrica pública. O uso deste tipo de decoração é de inteira responsabilidade do responsável legal de cada estabelecimento inscrito.

A comissão julgadora, designada pela Neltur, escolherá os 5 (cinco) finalistas, divididos em 03 (três) categorias para a segunda fase, que será por voto popular. 2ª fase: Os 5 (cinco) finalistas de cada categoria terão a foto da fachada do seu imóvel postadas no site www.visit.niteroi.br/natalesperanca2021 e ficarão abertas para votação popular, de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) de dezembro às 23h59min. O mais votado, na votação popular, de cada categoria será considerado o vencedor do 5º Concurso de Decoração Natalina da Cidade de Niterói.