Inscrições para concurso da Clin começam nesta sexta-feira

Conforme antecipado por A TRIBUNA em dezembro, na última sexta-feira (10), começam as inscrições para o concurso da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que seguem abertas até o dia 9 de fevereiro. O processo seletivo oferece 176 vagas, além de formação de cadastro reserva. São 150 oportunidades para o cargo de gari, duas para médico do trabalho, 18 para motoristas e seis para operadores de máquinas pesadas. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80. Os candidatos devem se inscrever pelo site.

Para a função de gari, o salário base é de R$ 1.078,60, adicional de insalubridade de 40%, plano de saúde e odontológico, além de auxilio funeral. Para o cargo de motorista, o vencimento inicial é de R$ 2.157,11, adicional de insalubridade de 20%, plano de saúde e odontológico e auxilio funeral. Para operador de máquinas pesadas, a remuneração será de R$ 2.579,09, mais plano de saúde e odontológico e auxilio funeral. Já para médico do trabalho, o salário é de R$ 4,965,50, além de plano de saúde e odontológico, e auxilio funeral.

O edital para o concurso foi divulgado no Diário Oficial do município, no último sábado (4). O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o processo seletivo tem como objetivo manter o padrão de excelência do serviço realizado pela Clin ao longo dos últimos anos.

“Niterói tem uma qualidade de serviço na área de limpeza urbana que é de excelência e conquistou, recentemente, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no Estado do Rio, e o segundo no ranking nacional de Limpeza Urbana. Isso se deve ao trabalho sério e competente realizado pela Clin”, disse Neves, referindo-se ao Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC, no qual foram avaliadas 3.317 cidades de todo o País, incluindo as capitais. Niterói ficou atrás somente da cidade de Santos, em São Paulo.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, contou que a Companhia tem 1.453 garis em atividade atualmente.

“O último concurso para gari na Clin foi realizado em 2015 com o preenchimento de 80 vagas. Será uma ótima oportunidade para reforçarmos nosso quadro de funcionários. Além disso, 300 vagas serão para cadastro de reserva válido por dois anos”, explicou Fróes.

Nesta seleção, haverá prova objetiva para todos os cargos. A data prevista para a realização da prova objetiva é dia 8 de março de 2020, às 15 horas. Os candidatos aos cargos de gari, motorista e operador de máquinas pesadas, aprovados na primeira etapa, que é a prova objetiva, farão, ainda, prova de capacidade física, no dia 28 de março, e os aprovados realizarão a prova prática no dia 11 de abril. Todos os aprovados farão também exame psicotécnico, que acontecerá no dia 25 de abril

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de duas horas para os cargos de gari, motorista e operador de máquinas pesadas, e de três horas para o cargo de médico do trabalho. Os candidatos às vagas do primeiro segmento do ensino fundamental (1º a 4ª série) responderão a questões de múltipla escolha, com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos gerais do município de Niterói para os cargos de gari, motoristas e operador de máquinas pesadas.

Quem está concorrendo às vagas de médico do trabalho responderá a questões de língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos. O resultado final será divulgado no dia 8 de maio.