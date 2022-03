Inscrições para cadastro do bilhete único universitário serão essa semana em Maricá

As inscrições para cadastro de dois mil estudantes no Bilhete Único Universitário serão realizadas de 10 a 12 de março. Com dez anos de existência, o programa contempla hoje quatro mil alunos de cursos técnicos e de faculdades, incluindo estudantes do Passaporte Universitário que recebem o benefício de transporte gratuito. A inscrição acontece das 9h às 16h em quatro escolas municipais nos bairros Mumbuca, Centro, Inoã e Itaipuaçu.

O Bilhete Único Universitário é destinado a estudantes que comprovem moradia em Maricá e o valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência de cada aluno.

O secretário municipal de Assistência Social, Jorge Castor, responsável pela gestão do programa, convoca os estudantes da cidade. “Universitários e estudantes de cursos técnicos devem levar a documentação exigida a um dos polos de inscrição para fazer o cadastro e garantir o benefício”, disse.

Veja onde se inscrever

Os polos ficam nas escolas municipais Joaquim Eugênio (Rua Lêdo Barroso, s/nº, Mumbuca), Rynalda Rodrigues (Rua Uirapurus, 200, Centro), Darcy Ribeiro (Rua Euclides Paulo da Silva, s/nº, Bosque Fundo, Inoã) e Maria Cristina de Lima Ferreira (Rua Oito, Jardim Atlântico, Itaipuaçu).

Documentos necessários

Para se cadastrar, o estudante deverá comparecer a um dos polos com original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência atualizado (conta de luz, água, telefone fixo ou gás), em nome do próprio aluno ou de seus pais. Quem mora em imóvel alugado deverá apresentar o contrato de locação (original e cópia). Caso resida com terceiros, o responsável pelo endereço terá de redigir uma declaração afirmando que o interessado mora no imóvel, juntar um dos comprovantes citados acima e a cópia da identidade.

Estudantes devem comprovar renda e matrícula

O estudante deverá obter da instituição de ensino uma declaração de matrícula 2022/1 e a grade curricular 2022/1, assinadas e carimbadas pelo coordenador de curso ou com assinatura digital. Outros documentos necessários: comprovante de rendimentos (como contracheque), carteira de trabalho atualizada ou declaração de trabalho autônomo (todos com original e cópia), para que possa ser realizada a comprovação de renda no sistema da RioCard, responsável pela emissão dos cartões. O cadastro só será efetivado mediante a entrega de todos os documentos solicitados nos polos de inscrição.

Para mais informações sobre o Bilhete Único Universitário, os interessados podem procurar a Secretaria de Assistência Social, na Rua Domício da Gama 65, loja 01, Centro (em frente ao Cine Henfil). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone 2634-9833.