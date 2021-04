Inscrições para a ArtRio 2021 são prorrogadas até 30 de abril

As inscrições para as galerias que desejam participar da 11ª edição da ArtRio foram prorrogadas até o dia 30 de abril. A feira está marcada para acontecer de 08 a 12 de setembro na Marina da Gloria, no Rio de Janeiro, e com edição online, seguindo o modelo bem-sucedido conhecido em 2020. Para a realização do evento presencial, serão seguidas todas as normas de segurança indicadas pelos órgãos competentes que atuam no cenário de pandemia global.

As inscrições podem ser feitas no site www.artrio.com. As galerias selecionadas participarão dos dois formatos da feira e terão espaço, pelo período de um ano, do marketplace da ArtRio. As inscrições serão avaliadas pelo Comitê de Seleção da ArtRio, que analisa diversos pontos como proposta expositiva para o evento, relevância em seu mercado de atuação, artistas que representa – com exclusividade ou não -, número de exposições realizadas e participação em eventos e/ou feiras.

Reconhecida como uma das mais importantes feiras da América Latina, a ArtRio tem um importante trabalho de valorização da arte regional, reunindo obras de grandes artistas com novos nomes da cena criativa. Em outubro de 2020, a ArtRio foi a primeira feira de arte a realizar um evento presencial após o início da pandemia global. Entre as normas de segurança realizadas: a visitação somente com agendamento prévio; venda ingresso exclusivamente online; corredores com mais de 4 metros de largura; controle de número de pessoas dentro do pavilhão principal e dentro dos estandes das galerias; acesso somente com máscaras e pontos de álcool gel disponíveis para o público.

A edição digital, com 15 dias de duração, teve mais de 550 mil pageviews, incluindo visitantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e Portugal, entre outros países. A plataforma online teve ainda a agenda de 29 lives, com grandes nomes como Ai Wei Wei, Beatriz Milhazes e Ella Cisneros.