Inscrições estão abertas para competição de Futevôlei em Icaraí

A primeira etapa do Niteroiense Open de Futevôlei 2022 acontece no próximo sábado (26) e domingo (27), na Praia de Icaraí, no trecho em frente ao Clube Central, a partir das 8h. As inscrições para o evento estão abertas e poderão ser feitas pelo whatsApp (21) 99558-3419, até a próxima quinta-feira (24).

“A realização de mais um torneio de futevôlei na nossa cidade só mostra o quanto a modalidade vem crescendo. Apoiar um torneio para os atletas locais é um investimento para o surgimento de jogadores de alto nível em Niterói”, afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

O evento terá uma praça de alimentação, com comidas, bebidas e serviço de bar. Ao término da competição haverá entrega de troféus e medalhas para os participantes.