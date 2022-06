Inscrições abertas para Prêmio Rio de Contos na região Leste Fluminense

Dando oportunidade a novos talentos literários do estado do Rio de Janeiro, o Prêmio Rio de Contos 2022 entra na sua 3ª edição com tema livre. As inscrições vão até 30 de junho e podem se inscrever quaisquer pessoas residentes no estado do Rio de Janeiro a partir dos 16 anos de idade, que não estejam inseridas como autores e autoras no mercado editorial literário brasileiro.

De acordo com o regulamento entende-se como autor ou autora não inserida no mercado editorial brasileiro, os que não tenham obras individuais publicadas de ficção, crônicas ou poesias em editoras de grande porte e com distribuição em grandes livrarias em todo o território nacional.

O Prêmio tem como objetivo selecionar 20 textos literários na modalidade conto, de novos autores

do estado do RJ a serem premiados com minicursos, palestras e consultorias de formação e qualificação a

serem realizados online via plataforma do concurso, entre julho e novembro de 2022. A convocatória tem

caráter cultural, sem qualquer modalidade de sorteio para os inscritos ou premiação pecuniária para os

selecionados.

“Com o primeiro livro lançado, uma bela edição com qualidade literária da qual podemos nos orgulhar, nossa meta agora é chegar aos leitores, nas universidades, nos institutos de educação, nas livrarias, para que a população do estado do RJ como um todo leia o que está sendo produzido de literatura aqui agora”, diz Bárbara Cortese Caldas, idealizadora e realizadora do prêmio.

Nas primeiras duas edições, o prêmio recebeu mais de mil inscrições vindas de 50 municípios, ou seja, de mais da metade do RJ, e de todas as regionais do estado, desde a Costa Verde até o Norte Fluminense, tendo já selecionado escritores e escritoras de 15 municípios do RJ.

Inscrição para a 3ª edição Prêmio Rio de Contos pelo site https://www.lersalaocarioca.com.br/premioriodecontos/#inscricoes