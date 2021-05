Inscrições abertas para o 14º Encontro de Cinema Negro

O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas vai promover os filmes e intercâmbio entre pessoas realizadoras do audiovisual afro-brasileiro, africano, caribenho e da diáspora negra. O evento receberá as inscrições para a sua próxima edição online, até o dia 30 de maio.

O Encontro, que leva o nome de seu criador, contempla filmes de curta, média e longa metragens, séries de TV e WEB, no formato digital, que tenham sido realizados e produzidos por pessoas negras. A cada ano, a idealização se consolida como um espaço de grande relevância na expansão dos debates sobre cinema negro. Para além disso, é também uma plataforma de ideias e trocas que vêm impulsionando a criação de filmes centrados na experiência da comunidade negra.

Zózimo Bulbul utilizou suas produções cinematográficas como forma de questionar o racismo e afirmar as contribuições históricas da população negra para a construção do país. Suas iniciativas têm servido até hoje como força motriz para movimentar e ampliar a cena de cinema negro no Brasil, cooperando para que as narrativas negras tenham visibilidade nacional e internacional.

A 14ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas, assim como a edição do ano passado, seguirá atendendo aos protocolos sanitários de distanciamento e isolamento social, em virtude do Coronavírus, e por isso será realizado online, pela plataforma Todes Play.