Inscrições abertas para cursos de idiomas gratuitos em São Gonçalo

Com inscrições a partir das 13h da próxima quinta-feira (13), pela internet, o Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) abre matrícula para 2022 dos cursos de Inglês e Espanhol da unidade. As vagas serão distribuídas, prioritariamente, para alunos da rede municipal, funcionários da rede e, por último, para a comunidade em geral. A inscrição pode ser feita até o dia 17 de janeiro, pelo endereço eletrônico https://servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/ciug/.

Serão 340 vagas para o curso de inglês e 100 vagas para o curso de Espanhol, nos turnos manhã, tarde e noite. Os pré-requisitos para a inscrição são: ter, no mínimo, 13 anos e estar cursando ou ter concluído, no mínimo, o 7º ano do ensino fundamental. Será dada prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas da manhã e da tarde.

A relação dos candidatos selecionados estará disponível no dia 24 de janeiro, na internet, pelo site https://servicos.pmsg.rj.gov.br/educacao/ciug/ e exposto no mural do CIUG a partir das 13h do mesmo dia. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O aluno selecionado terá direito a cursar apenas um idioma, caso ele seja selecionado para os dois, terá que fazer a opção no ato da matrícula.