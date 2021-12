Inscrições abertas para curso sobre Mudanças Climáticas em Niterói

As inscrições para o Curso de Capacitação em Mudanças Climáticas estão abertas. Gratuita, a capacitação ficará disponível entre os dias 3 e 15 de dezembro, de forma 100% online, com certificados para os participantes. Podem participar jovens niteroienses de 18 a 29 anos que tenham concluído o ensino médio. Mais informações e inscrições estão disponíveis neste link: http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/…/forum-clima-jovens/.

Dividido em cinco módulos, o curso tem carga horária de cinco horas. A capacitação faz parte de uma das metas da Secretaria Municipal do Clima para 2021. O objetivo é capacitar 100 jovens moradores de Niterói na temática de mudanças climáticas, como uma ação de extrema relevância tendo o segmento juventudes como parte integrante da construção da Política Pública de Combate às Mudanças Climáticas.

A capacitação vai abordar os impactos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo, como ocorrem e como podemos evitar as mudanças do clima, além de conceitos mais básicos, como o funcionamento do efeito estufa e da camada de ozônio.