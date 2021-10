Inscrições abertas para cirurgias de crianças e adolescentes no Getulinho

Um mutirão de Ação Social de correção cirúrgica de deformidades das mãos de crianças e adolescentes será realizado no Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM). Os pais ou responsáveis podem fazer a inscrição pelo link www.bit.ly/cirurgiasgetulinho, até o dia 3 de novembro.A diretora do Getulinho, Elaine Lopez, explica os procedimentos do mutirão.

“Este ano, o foco da ação social da SBCM é na pediatria. O Getulinho, por ser uma referência nesta especialidade, foi convidado a participar. Assim, essa iniciativa ganha incentivo e é muito bem-vinda! Todos os inscritos passarão por uma análise técnica e os pré-selecionados serão chamados para consulta com os especialistas e realização de exames pré-operatórios”, disse Elaine Lopez.

Segundo a diretora da unidade, toda a equipe do Getulinho e os especialistas da SBCM estão mobilizados para que a iniciativa seja um sucesso e chegue a quem mais precisa deste tipo de cirurgia, explica.

Para a inscrição não há a necessidade de uma escrita técnica e médica para relatar o caso, podendo ser descrito pelas próprias palavras. Fotos de documentos médicos, exames e da própria criança podem ajudar a entender melhor o caso. Vídeos também poderão ser usados.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, conta sobre a importância dessa parceria.

“O mutirão em parceria com a SBCM é de grande importância para melhorar a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. As cirurgias serão realizadas no Getulinho, hospital de referência em atendimento de pediatria”, afirmou.