Inscrições abertas para caminhada em trilha ecológica

O Circuito Ecológico, com a travessia Espraiado – Tomascar será retomado no próximo sábado (26) em Maricá. Essa edição será simbólica, homenageando a Hora do Planeta — mobilização mundial da rede WWE para conscientizar a população sobre os desafios socioambientais da atualidade. O projeto da Secretaria de Cidade Sustentável apoia a iniciativa, promovendo trilhas que valorizam a biodiversidade presente na cidade, além de reforçar a importância de proteger e preservar o meio ambiente.

A travessia terá início às 8h, partindo da sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomaz Colaço, s/nº, próximo à Cachoeira), no bairro Espraiado, e marca o retorno do projeto em 2022, após um período de pausa por conta da Covid-19. O percurso seguirá pelo Vale de São Francisco por 20km, até chegar à localidade do Tomascar, no município de Tanguá, com paradas para banho de cachoeira, almoço e descanso. O retorno será às 17h, para apreciação do pôr do sol no Mirante do Platô.

Os interessados em participar da trilha devem se inscrever, a partir das 13h desta quinta-feira (24), pela plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/4Pgy8iEC4Z7izE8m6. Vale destacar que a caminhada é considerada pesada, com subidas íngremes, levando cerca de doze horas para conclusão do percurso, incluindo ida, volta e paradas.

Trajes recomendados para a trilha



Os moradores que participarão da travessia devem usar calçado com travas, boné e vestir roupa confortável. Além disso, é obrigatório o uso de lanterna de cabeça, porque a trilha adentra o período noturno. Cada participante deve levar água, lanche, repelente, protetor solar, roupa de banho, muda de roupa extra, saco para lixo e remédios de uso pessoal.

Em caso de dúvidas, os trilheiros podem comparecer à sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomaz Colaço, s/nº – Espraiado) ou ligar para o número (21) 97107-8991.

Movimento global

A Hora do Planeta, ação realizada pela rede WWF, é o maior e mais tradicional movimento global pela defesa da natureza e do nosso planeta. Em 2022, a data será comemorada no dia 26 de março. Lançada em Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, em 2007, a Hora do Planeta cresceu e hoje inspira indivíduos, comunidades, empresas e organizações em mais de 180 países e territórios.