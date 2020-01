Inscrições abertas em Niterói para UMEI Vale Feliz, no Engenho do Mato

Estão abertas as inscrições para a Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) do Vale Feliz, na Região Oceânica. São 240 vagas. De acordo com a Fundação Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a pré-matrícula para a unidade está sendo feita de maneira especial e vai até sexta-feira, dia 17, de forma presencial. Nesta segunda-feira (14), primeiro dia do cadastro, foram 81 crianças inscritas.

A unidade vai atender crianças de 2 anos (completos até 31/03/2020) até o 1º ano do Ensino Fundamental em dois turnos: manhã de 8h às 12h e tarde de 13h às 17h. O resultado será divulgado no dia 27 de janeiro e a matrícula começa no dia seguinte e se estende até o dia 31. As aulas iniciam no dia 6 de fevereiro.

O presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bruno Ribeiro, lembrou que a escola é uma antiga reivindicação dos moradores.

“Com a entrega da UMEI, os moradores da região do Vale Feliz não precisarão mais se deslocar para outras regiões a fim de matricular seus filhos na escola”, destaca

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro, lembra que a UMEI Vale Feliz foi entregue no aniversário da cidade, em novembro de 2019

“Além de totalmente climatizada, a unidade conta com sistemas de aproveitamento da água da chuva e uso de energia solar. Estamos ampliando a nossa rede de Educação, entregando novas unidade e reformando as antigas e temos projetos pedagógicos bem preparados. Essa nova escola é uma grande conquista”, conclui.

Para realizar a pré-matrícula, é necessário levar original e cópia da certidão de nascimento do aluno; original e cópia do RG e CPF da mãe ou responsável; original e cópia do CPF do aluno (com prazo de entrega para até 3 meses após efetuar a matrícula); e comprovante de residência do município de Niterói atualizado (até 3 meses antes) em nome do responsável. Além disso, é necessário informar telefone fixo e móvel e endereço eletrônico, se tiver; declarar se o aluno possui alguma necessidade especial ou deficiência, identificando-a nos termos da Portaria FME nº 239/2001.

Programa Mais Infância – A nova UMEI integra o Programa Mais Infância, lançado em 2013, que tem por objetivo expandir o número de vagas e garantir o acesso à educação infantil no Município. Parte dos recursos é proveniente do Governo Federal, pelo Programa Brasil Carinhoso.