Inscrições abertas de curso gratuito de Fibra Óptica para jovens de Niterói

Em Niterói , a cultura geek ( viciados em tecnologia) vem se consolidando cada vez mais A cidade que já é a segunda mais nerd do país, perdendo apenas para Florianópolis, cria cada vez mais oportunidades tornando-se cada dia mais fértil para o setor. De vídeo games a cursos de fibra ótica, a cidade vem registrando um verdadeiro boom tecnológico .

Para alavancar a economia e gerar emprego e renda no setor, a partir desta sexta-feira (26), estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Fibra Óptica. As inscrições vão até o dia 07 de janeiro de 2022. O resultado será divulgado no dia 24 de janeiro e a seleção será feita de acordo com requisitos de idade e vulnerabilidade social presentes no edital. O início do curso está previsto para fevereiro e com previsão de duração até o mês de abril de 2023.

O objetivo é capacitar pessoas entre 18 e 29 anos, moradores de Niterói, com formação escolar de nível fundamental que não trabalham e nem estudam, e que tenham interesse na área de Telecomunicações. As aulas serão realizadas na unidade do Pólen – Polo de Inovação, Empreendedorismo e Internacionalização da Unisuam, com apoio da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj).

“A Acierj está vislumbrando esse mercado tecnológico para dar oportunidades a vários segmentos . Por isso essa parceria é tão importante. Enquanto uma associação que reúne empresários de pequeno, médio e grande porte, temos que pensar em projetos que possam ofertar não só mão -de- obra, mas abertura de novas frentes e oportunidades que façam alavancar a economia de forma diversificada. O lançamento desse edital para o laboratório de fibra ótica marca uma nova fase de todo esse processo , e abre perspectivas futuras já para 2022”, afirma Igor Baldez, vice-presidente da associação.