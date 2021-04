Inscrição para Vale Mercado é Fake News

Uma Fake News envolvendo um suposto programa social oferecido pela Prefeitura de São Gonçalo, está circulando pelas redes sociais. O Programa Vale Mercado 2021, de acordo com o texto divulgado, oferece um auxílio de R$ 121, após ser feito um cadastro no site do programa, que não existe e é acessado por um link suspeito que ainda não se sabe se instala algum tipo de vírus no celular ou computador da pessoa que acessa.

O Executivo alertou que todas as informações oficiais são divulgadas nos canais de comunicação da prefeitura, no site (www.saogoncalo.rj.gov.br/), Instagram (www.instagram.com/prefeituradesg/?hl=pt-br) e Facebook (www.facebook.com/PrefeituraDeSG).

A prefeitura solicita que não compartilhem nenhum material de procedência duvidosa e que não cliquem em links suspeitos. O repasse de dados através deste link pode ocasionar riscos para quem acessa.