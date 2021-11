Inquérito da morte do MC Kevin será arquivado

O delegado responsável pelas investigações da morte de MC Kevin, Leandro Gontijo, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), pedirá o arquivamento do inquérito que investiga a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin (23 anos), que morreu no dia 16 de maio após cair do 5º andar do hotel em que estava hospedado, na orla da praia da Barra da Tijuca.

De acordo com o delegado, as investigações confirmam o que o laudo pericial do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) já havia revelado: o funkeiro foi vítima de uma queda acidental da varanda da suíte 502, sem indícios de brigas, ações violentas ou crimes que tenham motivado o acidente.

Na semana passada, a modelo fitness Bianca Dominguez, que estava na suíte no momento do acidente, prestou novo depoimento. A modelo relatou que apenas ela, MC Kevin e Victor Elias Fontenelle, o MC VK, que, ainda de acordo com Bianca, entrou no quarto para disfarçar, já que Kevin era casado, estavam no quarto naquela tarde. Em seu depoimento, a modelo afirmou que ela entrou no banho, enquanto os dois funkeiros permaneceram no quarto. Ao terminar, eles foram para o banheiro enquanto ela pediu um champanhe. Ao se aproximarem da modelo, Bianca relata ter dito que o combinado era “a prática sexual somente com um” e os funkeiros prometeram fazer o pagamento via PIX. Ao iniciarem o “programa”, a modelo teria avisado que não faria sexo sem o uso de preservativo.

Durante o depoimento, Bianca relatou que Jhonatas Augusto Cruz foi até o quarto para levar os preservativos. Em seguida, ele teria entrado no chuveiro da suíte e manifestou interesse em também manter relações sexuais com ela. Kevin teria ficado irritado e dito: “Sai fora! Esse maluco vai me arrastar”. Em seguida, quando percebem que o rapaz ainda estava no local, o funkeiro abre a porta e pede mais uma vez sua saída: “Vai me arrastar, tio. Sai daí!”, repetiu.

A moça disse que, logo depois, Jhonatas teria retornado ao quarto, dizendo: “Moiô! Moiô! Estão vindo aí!” VK teria dito ao funkeiro: “Sai fora, tio, vai moiá pra você. Deixa que eu fico com a bebê aqui”. Novamente muito irritado, Kevin teria gesticulado e reclamado com VK sobre o fato de ter contratado Bianca para ter relações sexuais e não ter conseguido. Ele teria colocado o short então e ido para a varanda.

Bianca contou aos policiais que, nesse momento, sentou na cama sem entender o que estava acontecendo. Ela foi chamada por Kevin, que teria dito querer ficar sozinho com ela, mas mais uma vez Jhonatas e VK teriam falado sobre a chegada de alguém: “Estão chegando! Estão chegando”, gritou o primeiro, e “Sai fora! Se esconde”, orientou o segundo.

A modelo afirma ter se distraído por alguns segundos e depois já ter visto MC Kevin colocando as duas mãos na sacada da varanda, dando impulso e jogando as duas pernas para fora. Após tentar segurar no parapeito pelo lado de fora, o funkeiro teria escorregado e caído.

Em agosto, MC VK e Jhonatas reafirmaram, em depoimento na 16ª DP, não ter havido brincadeiras e insinuações sobre a chegada da noiva de Kevin, a advogada Deolane Bezerra. Os dois também negaram ter ocorrido qualquer discussão sobre o programa sexual que o funkeiro fazia com Bianca Dominguez, no momento do acidente.