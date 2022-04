Inocentes leva a ‘Meia-Noite dos Tambores Silenciosos’ ao sambódromo

Segunda a desfilar na Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira (21), a Inocentes de Belford Roxo foi mais uma a apostar em enredos contando a história de religiões de matrizes africanas. A agremiação da Baixada Fluminense levou à Marquês de Sapucaí o enredo ”A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos”, ritual anual do Carnaval de Recife/PE.

De acordo com o carnavalesco Lucas Milato, o rito tem como objetivo celebrar a liberdade e os espíritos ancestrais no silêncio dos tambores. O presidente da Inocentes, Reginaldo Lima, explicou um pouco mais sobre a proposta do desfile e demonstrou confiança. Para ele, a Inocentes briga pelo título da Série Ouro.

Fotos: Marcelo Feitosa

“É um enredo muito forte que fala do momento lá em Recife, que trata justamente da reunião dos Maracatus. Vamos falar da força que essas reuniões de matrizes africanas no Brasil. Estamos com uma expectativa muito boa. A Inocentes vem para ganhar o título”, disse.

A rainha de bateria e estreante no Carnaval carioca, Natália Lage não segurou a emoção durante entrevista ao jornal A TRIBUNA. Para ela, a bateria da agremiação da Baixada é a melhor do mundo. Ela também destacou o orgulho em defender as cores da escola de samba de sua cidade;

“Para mim é uma honra muito grande. Estou estreando no Carnaval e essa emoção é fora do normal. Não imaginava que eu ficaria tão emocionada, ainda mais por estar representando a escola de minha cidade, onde nasci, em criei e moro até hoje. Com toda a certeza esta é a melhor bateria do mundo”, afirmou.

Problemas

Foto: Victor Andrade

A Comissão de Frente levantou o setor 3, do lado da primeira galeria de jurados. A coreografia coordenada por Juliana Frathane surpreendeu com a revelação de Oyá Igbalé em cima do pedestal. No abre alas, um enorme cabeça de touro soltava fumaça para representar os tambores para os ancestrais. A alegoria, no entanto, quase colidiu com as frisas do lado esquerdo, e precisou ser manobrado para o centro da pista até o fim do desfile.

Victor Andrade e Vítor d’Avila