Início de Palacios no Vasco é promissor

Foram apenas 56 minutos em campo, desde a estreia na vitória contra a Ponte Preta, no mês passado, mas cada toque na bola mostra porque o Vasco investiu em Carlos Palacios. Encostado no Internacional, onde havia atuado somente 39 minutos, a joia chilena vem melhorando o condicionamento físico e ganhando mais tempo em campo. Na segunda vitória do cruzmaltina na Série B, sobre o CSA no último sábado (07), o meia atacante foi bem e ajudou para garantir os três pontos.

A comissão técnica do time de São Januário adota cautela no processo de adaptação do jogador. Foram 1,5 milhão de dólares investidos (cerca de R$ 8 milhões) em Palácios, que fugiu do perfil de contratações da diretoria. Por causa do atual contexto do clube, pressionado por resultados, a estratégia prevê calma antes de alçar o jogador à titularidade. Após o jogo contra o CSA, o técnico Zé Ricardo explicou o que se espera do chileno.

“Está em processo de recondicionamento, chegou um pouco acima do peso.Temos cuidado para não sofrer lesão. Está crescendo, temos que tirar a pressão dele. É um jogador adquirido pelo Vasco, contrato de três anos. A gente quer que ele faça a transição, o condicionamento dele e o entrosamento com o grupo de forma bem natural”, afirmou.

Junto com o elenco, Carlos Palacios se prepara durante a semana no CT Moacyr Barbosa, para o embate decisivo contra o Bahia, atual líder do campeonato. A partida será em São Januário, no próximo domingo (15), às 16 horas.

Foto: Chileno comemora a segunda vitória do cruzmaltino na Série B – Daniel Ramalho / Vasco