Iniciativas inovadoras contribuíram no combate ao abandono e desaparecimento de animais

Entre as ações da Prefeitura está o implante gratuito de microchips nos cães e gatos castrados

O investimento em inovação para combater o abandono animal e para a proteção de pets em caso de desaparecimento foi uma das prioridades da Coordenadoria de Defesa Animal (Ceda) da Prefeitura de Niterói em 2022. O implante de microchips contendo informações sobre o animal e seu tutor é uma dessas ações. Em 2023, outra iniciativa se somará a esse trabalho: o aplicativo Niterói Animal, lançado em 2021, irá oferecer uma ferramenta de georreferenciamento que ajudará a localizar bichinhos que se perderem ou forem abandonados na cidade.

Paralelamente, houve aumento significativo do número de castrações gratuitas de animais domésticos. Niterói fecha o ano com o total de 3.400 castrações realizadas no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, agendadas no aplicativo Niterói Animal, e no castramóvel, que percorreu os bairros de Santa Rosa, Vital Brazil, Jurujuba, Barreto, Largo da Batalha, Centro e Ponta D’Areia.

Desde agosto, 880 animais domésticos já receberam o implante do microchip na escápula, feito durante as cirurgias de castração realizadas no CCPAD e no castramóvel. Junto com o implante, os donos também recebem uma medalhinha para colocar na coleira do animal que possui um QR Code contendo os dados do tutor para acionamento caso o pet se encontre desaparecido.

“Se um animal que tem a medalhinha for encontrado sozinho na rua será possível escanear o código para localizar o tutor e apurar se o pet se perdeu ou foi abandonado. No segundo caso, o dono do animal pode ser imputado por crime de abandono. Essas ferramentas são muito importantes e exemplo da seriedade da política de proteção animal em Niterói”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal da Prefeitura de Niterói.

Outra frente importante do trabalho da Ceda é o incentivo à adoção de animais domésticos. Nas campanhas realizadas em 2022, mais de cem pets, entre cães e gatos, ganharam novos lares. Para 2023, está sendo estruturado o programa Adotar Niterói, com a realização de quatro grandes eventos de adoção com diversas atrações, além da continuidade do apoio dado a instituições e entidades da sociedade civil que organizam feiras de adoção.

O coordenador Marcelo Pereira destaca que o Espaço Adoção, no aplicativo Niterói Animal, será ampliado em 2023.

“O aplicativo Niterói Animal fechou 2022 com 13.340 usuários cadastrados, que têm acesso ao agendamento de castração e também ao espaço com fotos de animais para adoção, que vamos ampliar. No ano que vem planejamos também disponibilizar no app cursos sobre o tema”, disse Pereira.

Outras iniciativas – Após a bem-sucedida atuação no apoio ao resgate de animais durante a tragédia climática de Petrópolis, em fevereiro deste ano, a Ceda manterá a parceria com o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), que conta também com a parceria da Defesa Civil de Niterói. O trabalho contou com médicos veterinários e doação de medicamentos e 1,2 mil quilos de ração através de campanhas.

A conscientização sobre a importância da proteção animal virou atividade escolar determinada por decreto do prefeito Axel Grael. A educação animalista nas escolas do município foi aplicada por meio de atividades lúdicas com jogos educativos e distribuição de cartilhas.

Niterói foi palco durante três dias, em agosto, do 8º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, onde profissionais de diversos locais do Brasil e do mundo debateram sobre os temas sob as mais diversas óticas e houve também apresentação de trabalhos na área.

A Ceda também possui um curso online gratuito sobre guarda responsável de animais para servidores municipais e cidadãos niteroienses. São cinco vídeo-aulas que abordam desde os cuidados básicos com animais domésticos até a legislação que protege os animais.