Um Natal menos desigual

O Natal geralmente evidencia dois extremos. De um lado, famílias em boa situação financeira, com ceias fartas e árvores de Natal lotadas de presente.

Do outro, famílias que vivem a tristeza por não conseguirem sequer presentear seus filhos e ceia? Nem pensar, almoçar e jantar uma comida simples já é considerada uma vitória.

Para tentar diminuir, ainda que pouco, tamanha desigualdade, algumas pessoas, da cidade de Niterói, dedicam esta época do ano para fazer o bem e levar um sorriso àqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Rafael Silva, um dos idealizadores do projeto Toque Certo, que atua no Beltrão, Zona Sul de Niterói, irá realizar, nos próximos dias, uma ação de distribuição de presentes às crianças da comunidade.

“Muitas crianças passam por situações difíceis. Muitas pessoas desempregadas. Com isso, consequentemente, muitos pais não conseguem dar um presente.

A gente, com ajuda de pessoas e pais de alunos que tem uma condição melhor, tenta dar um Natal digno para essas crianças com o presente mais simples que for. Uma boneca, uma bola, um tênis, sandália, roupa”, contou Rafael.

A distribuição não ficará restrita às crianças participantes do projeto, que oferece aulas de futebol e reforço escolar.

A intenção é presentear o maior número possível de meninos e meninas que vivem na localidade. Rafael pede que quem quiser ajudar com doações entre em contato pelo Instagram do projeto, que é @toquecertooficial.

“Nessa época do ano na gente se prontifica a fazer uma ação voltada para isso. Neste ano não está sendo diferente. Estamos arrecadando presentes para fazer um Natal digno para essas crianças.

A gente sabe que nem todas as pessoas tem condições. Fica o nosso apelo também para as pessoas que quiserem nos ajudar, para que entrem em contato com nosso Instagram”, completou.

Amor em ‘quentinhas’

A “Casa do Amor”, iniciativa social coordenada pelo dramaturgo Guga Gallo, já foi tema de algumas reportagens em A TRIBUNA.

No último sábado (17), a iniciativa realizou distribuição de quentinhas com alimentos típicos do Natal a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Foram entregues 500 quentinhas, 600 brinquedos, 700 garrafas de águas, além de muita alegria e esperança.

“Percorremos duas comunidades o Morro da Penha e a Comunidade do Sabão, ainda percorremos várias ruas de Niterói, principalmente do Centro, onde fica o maior número desses irmãos de rua.

A gente ajuda e faz o que pode. A quantidade de gente nessa situação, aumentou demais, hoje estamos vendo famílias inteiras na rua”, explicou Guga.

Assim como Rafael, Guga citou que aqueles que queiram colaborar com a iniciativa podem entrar em contato por meio do Instagram @casa_do_amor2021.

Por fim, o dramaturgo afirmou desejar que a sociedade, nos próximos anos, seja mais justa a ponto de iniciativas como a desenvolvida por ele não mais se façam necessárias.

“A Casa do Amor é aberta para qualquer um conhecer a obra e ajudar da forma que for possível, com alimentos, se voluntariando, torcendo e vibrando por nós, curtindo nossa página no Instagram, na qual postamos para incentivar outras pessoas a praticar o bem.

Vamos começar 2023 desejando de todo coração, que um dia não exista mais a necessidade de “casas do amor” e que possamos viver em uma sociedade mais justa”, finalizou.