Iniciativa em Niterói busca revelar talentos nas comunidades

Niterói é um celeiro de talentos em diversos ramos. Infelizmente, muitos deles acabam ficando “escondidos”, sem ter a oportunidade para mostrar o que sabem fazer ao mundo. Na comunidade da Vila Ipiranga, na Região Norte de Niterói, um projeto social surge para dar oportunidade a essas crianças de colocar para foram seus talentos. Para isso, uma tecnologia usada para unir consumidores e empreendedores tem desempenhado papel fundamental.

O concurso “Talentos da Favela” nasceu da iniciativa de uma camareira e passadeira, que colocou em contato o dono de uma agência de modelos da cidade com Thiago Anacleto, CEO da plataforma Guia das Comunidades, cuja história foi contada na edição de 5 de junho em A TRIBUNA. Desta vez, o “Guia” surge como um dos articuladores do projeto de talentos, na série de reportagens sobre iniciativas que apoiam crianças em Niterói.

“Minha amiga Tyna Marins, moradora da Vila Ipiranga, tinha o sonho de ajudar as crianças da comunidade onde ela mora, e pensava bastante como as crianças passavam o tempo livre. Ela me disse que, em um dos trabalhos que ela faz como camareira e passadeira, ela conheceu o João, dono de uma agência de modelos daqui de Niterói, e perguntou se ele toparia fazer um projeto social. Ele de imediato topou e falou sobre a vontade que tem de fazer um tipo de projeto que elevasse a autoestima da criança”, explicou Thiago.

A união entre Thiago, Tyna e João deu origem ao concurso. Após o contato ter sido feito, o passo seguinte foi estruturar o projeto. O Guia das Comunidades é um portal no qual prestadores de serviços colocam seus anúncios e moradores da região da Vila Ipiranga encontram tudo aquilo que precisam. Agora, além de sua funcionalidade habitual, a plataforma tem servido como um meio para captar os talentos mirins da região.

“Logo em seguida começamos a mapear como tornar isso possível, e foi ai que nós do Guia das Comunidades entramos. Adaptamos nossa plataforma para receber as inscrições para o projeto social, facilitando para todos que querem participar. Chamamos mais amigos para nos ajudar no projeto também, e todos estão apoiando como conseguem”, prosseguiu Thiago.

Já Tyna fez questão de pontuar que essa é uma oportunidade de fazer com que os sonhos de diversas crianças da comunidade se realizem, lhes proporcionando a perspectiva de um futuro melhor. Ela também se orgulhou a falar sobre a parceria que conseguiu proporcionar, unindo os gestores do Guia com os administradores da agência NitModels, que tem prestado o apoio estrutural dos Talentos da Favela.

“Tudo que quero nesse projeto é trazer a esperança de um futuro melhor nas vidas dessas crianças e jovens, mas isso não seria possível sem o apoio e a parceria do guia das comunidades, do pessoal da agência, fotógrafos, vídeo e de todos os envolvidos. Eu Acho que o verdadeiro valor está nessa parte da vida, onde o sorriso do outro se torna o seu sorriso também”, ressaltou.

As inscrições ainda estão abertas e sendo feitas pelo site. é só acessar www.guiadascomunidades.com.br. De acordo com os organizadores, a agência irá fazer uma pré-seleção com os candidatos e os selecionados serão inseridos no mercado de trabalho como possíveis talentos, seja como modelos ou em outras áreas do ramo artístico.