Iniciativa cria projeto que vai mapear mulheres trabalhadoras das artes

Ideia do Observatório de Favelas, “Mulheres Protagonistas” busca visibilizar a atuação de artistas, produtoras, curadoras e educadoras do Estado.

Com o objetivo de fortalecer as discussões sobre a importância da mulher na sociedade, proporcionando condições para a conscientização dos desafios a serem enfrentados, o Observatório de Favelas lança a segunda edição do programa “Mulheres Protagonistas”, que tem como tema neste ano “Mães Trabalhadoras das Artes”. A proposta vai desenvolver uma série de encontros e um mapeamento voltado para este público. As interessadas podem se inscrever até o dia 30 de outubro no link 1/10 a 30/10 – Início do mapeamento – Divulgação do formulário disponível para preenchimento https://bityli.com/mulheresprotagonistas

De acordo com a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) mais recente, de 2019, a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres. Apesar de estar a frente em quantidade populacional, historicamente são afetadas pela cultura e por uma série de políticas que segue deixando-as excluídas de muita coisa na sociedade brasileira. Por isso que o programa foi criado em 2018. Segundo a coordenadora de Desenvolvimento Institucional, Rebeca Brandão, a iniciativa surgiu após um projeto musical desenvolvido na Arena Carioca Dicró, o Lab Dicró, em que percebeu-se que de 50 inscrições, apenas 3 grupos tinham presença feminina e 1 grupo era composto majoritariamente por mulheres.

Ela explica que foi nesse contexto que surgiu a preocupação da equipe que coordenava o projeto sobre a pouca participação feminina e perguntas sobre quais eram as questões que faziam as mulheres assumirem menos posições de protagonismos dentro da cadeia produtiva das artes. Foi então que nasceu o programa Mulheres Protagonistas, que promoveu durante todo o ano de 2019, encontros de formação, eventos e visibilização do trabalho artístico de mulheres.

“Durante o desenvolvimento do programa em 2019, identificamos que parte deste protagonismo dividido era por conta das funções domésticas e começamos a pensar como oportunizar que mais mulheres pudessem ocupar mais lugares de protagonismo dentro da indústria cultural e criativa. E estamos resgatando este programa agora com temática específica que é a maternidade, para dar visibilidade às mulheres que são mães e trabalhadoras das artes e então vamos oferecer o mapeamento, além dos eventos que vamos realizar”, destacou Rebeca Brandão

Nesta edição o ‘Mulheres Protagonistas’ prevê a realização de quatro lives – de outubro a dezembro – reunindo duplas de mães trabalhadoras das artes, sendo 2 educadoras, 2 produtoras culturais, 2 curadoras e 2 artistas, e moradoras de favelas e periferias do Rio de Janeiro e que expressem diversidade, seja étnico-racial, etária, territorial e de sexualidade. Serão quatro encontros ao todo, todos mediados por Mara Pereira.

Um mapeamento sobre mães trabalhadoras das artes moradoras do estado do Rio de Janeiro será consolidado a partir de respostas do formulário que ficará disponível no site do Observatório de Favelas até dia 30 de outubro e, resultará em uma publicação com informações profissionais e contato dessas mulheres, contribuindo assim para dar visibilizar o trabalho destas mulheres no mercado artístico.

Sobre o projeto Mulheres Protagonistas

Em 2019, as mulheres colaboradoras do Observatório de Favelas se reuniram no palco da Arena Carioca Dicró, espaço cultural que a organização é cogestora com a Secretaria Municipal de Cultura, com outras dezenas de mulheres para se questionarem juntas sobre a baixa adesão de projetos artísticos protagonizados por mulheres nos editais públicos de residência de curta duração do equipamento.

O debate público ali iniciado foi a primeira edição do programa Mulheres Protagonistas que no seu primeiro ano realizou cerca de 15 atividades e mobilizou mais de 500 pessoas, contando com espetáculos e oficinas em parceria com a unidade Ramos do Sesc Rio e com espaços de diálogos com Taísa Machado, criadora do AfroFunk; a repper Nega Giza; e Eliana Silva, curadora do Festival das Mulheres do Mundo no Brasil, entre outras.

Serviço:

1/10 a 30/10 – Início do mapeamento – Divulgação do formulário disponível para preenchimento https://bityli.com/mulheresprotagonistas

Lives:

20/10 – Encontro 1 – Educadoras SIM com Cíntia Ricardo e Bianca Bernardo

03/11 – Encontro 2 – Produtoras SIM Sarah Souza e Luana Pinheiro

17/11 – Encontro 3 – Curadoras SIM com Keyna Eleison e Carolina Rodrigues

01/12 – Encontro 4 – Artistas SIM com Agrade e Luana Rodrigues

13/12 – Lançamento da publicação

A segunda edição de Mulheres Protagonistas – mães trabalhadoras das artes é uma realização do Observatório de Favelas, através do eixo de Arte e Território, com apoio da Fundação Heinrich Boll.