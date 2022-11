Iniciada renovação de matrícula na rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro abriu hoje (3) o período de renovação de matrículas para o ano letivo de 2023. Os alunos já matriculados poderão realizar o procedimento até o dia 16 de novembro.

A renovação on-line acontece em duas etapas:

Para os alunos que querem permanecer no mesmo curso e turno em 2023, o período para a renovação será até o dia 10 de novembro.

Para os estudantes que desejam renovar a matrícula solicitando mudança de curso, turno ou de curso e turno, o período de renovação será de 11 de novembro a 16 de novembro.

O aluno que não renovar a matrícula no prazo determinado vai perder o direito à vaga e deverá participar, novamente, do processo de pré-matrícula.

Para a renovação, caso o responsável ou aluno (se maior de idade) não tenha acesso à internet, poderá comparecer à unidade escolar para realizar a renovação.

Novas matrículas

Para os alunos que desejam ingressar na rede estadual ou mudar de escola, no ano letivo de 2023, a 1ª fase de pré-matrículas estará aberta no período de 17 de novembro a 09 de dezembro. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e verificar a oferta de séries, cursos e turnos disponíveis.

Rede municipal de Niterói

Em Niterói, na rede municipal, as inscrições irão começar, no dia 18, para alunos da educação infantil e creches comunitárias. Para se inscrever na pré-matrícula, será preciso acessar o site https://matricula.niteroieduca.com.br/. A solicitação deverá ser realizada até o dia 25 de novembro. O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 29 e o comparecimento à unidade selecionada para efetivação da matrícula deverá acontecer até 2 de dezembro.

Em seguida, será aberta, em 2 de dezembro, para estudantes do ensino fundamental (1º ao 9º ano). As inscrições poderão ser realizadas até 9 de dezembro. Os resultados serão divulgados no dia 13 de dezembro e os responsáveis terão até 16 de dezembro para comparecer à unidade de ensino e realizar a efetivação.

Por fim, a partir de 16 de dezembro, será liberada a inscrição de candidatos para as vagas remanescentes de todos os anos. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site onde é realizada a inscrição e, após a confirmação da vaga, o responsável deverá comparecer à unidade de ensino selecionada para efetivar a matrícula.